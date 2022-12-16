Иномарок в России осталось на месяц

Новых иномарок в России осталось несколько десятков тысяч, их хватит на месяц продаж. Меньше всего осталось машин брендов Kia, Volkswagen, Hyundai, Toyota и Renault.

В России осталось не более 20-30 тысяч новых машин иностранных брендов, приводят «Известия» данные ассоциации «Российских автомобильных дилеров».

«Склады автоцентров серьезно истощились, осталось совсем немного автомобилей: где-то пять экземпляров тех или иных брендов, где-то десять. Автоцентр средней руки раньше продавал около 30 машин в месяц. Получается, что эти запасы не могут обеспечить даже месячные продажи», — отметил вице-президент РОАД Алексей Подщеколдин.

По его подсчетам, дефицит составляет 1,1 миллиона машин. Также он рассказал, что на складах у дилеров почти не осталось машин средней ценовой категории привычных для россиян брендов, таких как Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen.

«Из-за трудных путей поставок и высокой пошлины цена на дешевый автомобиль поднимается как минимум на 10%. Люди не готовы переплачивать», — объяснил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.