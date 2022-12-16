Skype переведет видеозвонки в реальном времени голосом пользователя

Microsoft добавила в Skype перевод в реальном времени. При этом для озвучивания речи используется голос пользователя, что делает диалоги более естественными.

TruVoice анализирует голос пользователя и формирует его базовую модель для использования при озвучивании перевода. На старте он доступен только для индивидуальных звонков, сообщается в блоге Skype.

Переводчик выполняет сэмплирование слов пользователя, чтобы настроить перевод и сделать его похожим на естественную речь, обеспечивая более комфортную и человечную беседу.

Технология впервые была продемонстрирована еще восемь лет назад, но добралась до стадии реализации только сейчас. Воспользоваться TruVoice можно бесплатно.