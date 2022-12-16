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Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России

Источник:
РБК
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Фото: © European Parliament

Послы стран-членов Евросоюза согласовали введение девятого пакета санкций против России, сообщили представители государств.

«Послы достигли принципиального согласия по санкционному пакету против России, в рамках продолжающейся поддержки ЕС Украине», — приводит РБК заявление Чехии, которая сейчас председательствует в Евросоюзе.

Санкции коснутся усиления контроля за продукцией двойного значения, также под них попадут «почти 200 россиян», сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, санкции коснутся «верхушки российской элиты».


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