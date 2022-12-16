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ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Источник:
ТАСС
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Фото: Palácio do Planalto from Brasilia, Brasil / CC BY 2.0

Генеральная Ассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Это традиционная российская резолюция, которая вносится на рассмотрение каждый год. Соавторами текста выступили Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Камбоджа, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, Центральноафриканская Республика, Экваториальная Гвинея и ЮАР.

В резолюции выражается глубокая обеспокоенность по поводу "героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС", в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма", приводит ТАСС текст документа.

Резолюция призывает страны запретить любые торжественные чествования «нацистского режима, его союзников и связанных с ними организаций». В ней также глубокая обеспокоенность «случаями осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или переноса их останков».

Против резолюции высказались 50 стран. Среди них — Германия, Испания, Италия, США, Украина, Финляндия, Франция, Япония.

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