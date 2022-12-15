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Путин посчитал рубль одной из самых сильных мировых валют

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Президент РФ Владимир Путин назвал российский рубль одной из самых сильных мировых валют с начала года. По его словам, экономическая динамика в третьем квартале текущего года продемонстрировала рост.

«Уровень цен в России после серьезного всплеска в марте—апреле начиная с мая практически не изменился, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что результат достигли за счет решений по регулированию оттока капитала, по переводу оплаты газа на рубли, по активному использованию с торговыми партнерами национальных валют.

В ноябре российские власти решили отвязать внешнеторговые контракты с дружественными странами от курса доллара и использовать альтернативные индикаторы для определения курсов национальных валют.

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Экономика #Деньги
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