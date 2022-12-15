Интимное видео с футболистом сборной Португалии попало в Сеть

Интимное видео с участием нападающего сборной Португалии Гонсалу Рамуша попало в Сеть и быстро стало популярным.

На видео обнаженный 21-летний футболист мастурбирует в гостиничном номере, пишет Bild. По информации источника, запись опубликовала девушка Рамуша, которой она предназначалась.

На чемпионате мира-2022 в Катаре Рамуш провел пять матчей, в которых он сделал одну голевую передачу и оформил хет-трик. Сборная Португалии вылетела с турнира на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).

В ноябре 2020 года в центре аналогичного скандала оказался российский футболист Артем Дзюба. Тогда в Сеть попало интимное видео с его участием. Инцидент привел к тому, что форварда временно исключили из сборной и лишили статуса капитана в петербургском «Зените».