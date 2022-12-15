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Россия создаст новые механизмы проведения платежей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россия приступит к созданию новых механизмов для проведения платежей, сообщил президент Владимир Путин. В частности, планируется применять цифровые валюты и технологии распределенных реестров.

По словам главы государства, такие новые механизмы «снимают политические риски от использования валют недружественных стран», передает пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что «прочной базой укрепления международной кооперации» является «развитие удобной и независимой платежной инфраструктуры в национальных валютах».

Он отметил, что Россия будет делать акцент на несырьевые товары и на взаимные инвестиции. Также растет доля расчетов с использованием валют дружественных стран.

«Мы уже добились хорошего прогресса: доля российского рубля в наших международных расчетах по сравнению с декабрем 2021 года удвоилась и составила одну треть», — отметил Путин.

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