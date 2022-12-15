Путин анонсировал расширение семейной ипотеки

Семейную ипотеку под 6% распространят на все семьи с двумя и более детьми до 18 лет, заявил президент России Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

Глава государства в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам напомнил, что сейчас такой льготный кредит получают только те семьи, где дети родились с 2018 года.

«Предлагаю обеспечить доступ к ипотеке по ставке 6% для семей, у которых как минимум два ребенка не достигли возраста 18 лет. Прошу отработать как можно быстрее и приступить к реализации», — сказал Путин.

Он также заявил, что программа льготной ипотеки будет продлена по всей территории России до 1 июля 2024 года. Однако ставка по таким программам вырастет до 8%. Программа льготной ипотеки должна была завершиться 31 декабря 2022 года.

Кроме этого, Путин предложил предоставлять ипотеку по 2% для строительства нового жилья в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.