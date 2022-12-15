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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Генштаб Украины отверг новогоднее перемирие

Источник:
РБК
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Прекращение огня на Новый год в настоящий момент невозможно, заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба украинских войск Алексей Громов.

Украинский военачальник назвал вопрос с новогодним перемирием «интересным», однако отверг возможность временного прекращения огня на праздничный период. По его словам, ВСУ продолжат боевые действия.

Тему рождественского или новогоднего перемирия с Украиной также прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российской стороне не поступало предложений о таком прекращении огня.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия проведет зимнее контрнаступление. Он отметил, у Киева имеются запасы зимнего снаряжения, которые в три раза превышают критический уровень.

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