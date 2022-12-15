Земляне впервые услышали марсианского «пылевого дьявола»

Марсоход Perseverance случайно записал звуки пылевого вихря, в научной литературе этот марсианский феномен часто называют «пылевым дьяволом». Запись — первая за всю историю наблюдений на Красной планете, до этого удавалось только сфотографировать данное явление.

Согласно данным Perseverance, вихрь возвышался над поверхностью Марса на 118 метров, имел ширину 25 метров и двигался со скоростью 5 метров в секунду. Скорость ветра внутри самого вихря достигала 40 километров в час, сообщается на сайте NASA.

Запись была сделана микрофоном SuperCam, который непреднамеренно оставался включенным во время прохождения «пылевого дьявола». Ученые также смогли использовать микрофон для точного измерения скорости ветра на основе интенсивности звука порывов.

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После изучения записи исследователи констатировали, что звук марсианского вихря поразительно напоминает аналогичное явление на Земле, однако он существенно тише — из-за более разреженной атмосфере на Красной планете.