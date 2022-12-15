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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина анонсировала зимнее контрнаступление

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия проведет зимнее контрнаступление.

«Наши вооруженные силы не планируют останавливаться», — сказал Резников, отвечая на вопрос журналиста Newsweek. Издание при этом отмечает, что скорость украинского контрнаступления будет зависеть от западных поставок оружия.

По словам Резникова, у Киева имеются запасы зимнего снаряжения, которые в три раза превышают критический уровень. «Нам просто нужно подождать, пока земля станет менее сырой», — уточнил он.

В настоящее время ВСУ частично перешли к обороне. В частности, российская армия успешно наступает на красно-лиманском направлении.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

М. Алейников

Понятно. Корыто уже настолько разбито что даже танцы с бубном все хорошо прекрасная маркиза не прокатывают.

Danilon

Ну а что тут скажешь ?! Полный ... тупик близко.

jeryakob

иранские баллистические тоже не сахар. просто какие у кого друзья, тем и помогают

ball-n-wall

Америка - паразит, тянущий все соки из планеты...