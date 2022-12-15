Украина анонсировала зимнее контрнаступление

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия проведет зимнее контрнаступление.

«Наши вооруженные силы не планируют останавливаться», — сказал Резников, отвечая на вопрос журналиста Newsweek. Издание при этом отмечает, что скорость украинского контрнаступления будет зависеть от западных поставок оружия.

По словам Резникова, у Киева имеются запасы зимнего снаряжения, которые в три раза превышают критический уровень. «Нам просто нужно подождать, пока земля станет менее сырой», — уточнил он.

В настоящее время ВСУ частично перешли к обороне. В частности, российская армия успешно наступает на красно-лиманском направлении.