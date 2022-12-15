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Ватикан извинился перед чеченцами и бурятами за слова Папы Римского

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба ООН

Россия по дипломатическим каналам получила обращение Ватикана с извинениями за слова Папы Римского Франциска о российских военных, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в обращении Святой Престол указывает, что с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира.

Москва считает инцидент исчерпанным и рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом, подчеркнула Захарова. «Данная ситуация показывает, что за призывами Ватикана к диалогу стоит умение вести этот диалог и слушать собеседников», — отметила она

Ранее Папа Римский Франциск в интервью христианскому журналу America рассказал о якобы присущей бурятам и чеченцам жестокости, которую они проявляют в ходе спецоперации на Украине. После этого МИД РФ выразил протест дипломатической службе Святого престола.

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М. Алейников

Понятно. Корыто уже настолько разбито что даже танцы с бубном все хорошо прекрасная маркиза не прокатывают.

Danilon

Ну а что тут скажешь ?! Полный ... тупик близко.

jeryakob

иранские баллистические тоже не сахар. просто какие у кого друзья, тем и помогают

ball-n-wall

Америка - паразит, тянущий все соки из планеты...