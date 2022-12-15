Ватикан извинился перед чеченцами и бурятами за слова Папы Римского

Россия по дипломатическим каналам получила обращение Ватикана с извинениями за слова Папы Римского Франциска о российских военных, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в обращении Святой Престол указывает, что с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира.

Москва считает инцидент исчерпанным и рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом, подчеркнула Захарова. «Данная ситуация показывает, что за призывами Ватикана к диалогу стоит умение вести этот диалог и слушать собеседников», — отметила она

Ранее Папа Римский Франциск в интервью христианскому журналу America рассказал о якобы присущей бурятам и чеченцам жестокости, которую они проявляют в ходе спецоперации на Украине. После этого МИД РФ выразил протест дипломатической службе Святого престола.