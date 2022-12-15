Алена Водонаева признала русских мужчин некрасивыми

Блогер Алена Водонаева высказалась по поводу внешности мужчин, она считает русских не самыми красивыми.
Водонаева ответила на вопрос подписчика в соцсети на тему мужской красоты. Ее спросили, согласна ли она с трендом, что «русские мужики не очень, а турки и европецы все красавцы».
«Очевидно, что турки и итальянцы, например, реально красивые люди. Лично я люблю скандинавов по типажу, но у меня же есть глаза. Есть ли среди русских красивые? Есть! С этим нельзя поспорить. Но если сравнивать глобально — все очевидно», — ответила Водонаева в соцсети.
Ранее Центр косметической и пластической хирургии в Лондоне провел исследование и составил список самых красивых мужчин среди знаменитостей. Основным критерием отбора стало «золотое сечение» — особое, близкое к идеалу соотношение пропорций лица.
Среди самых красивых мужчин оказались Роберт Паттинсон, Генри Кавилл, Брэдли Купер, Брэд Питт, Джордж Клуни, Хью Джекман, Дэвид Бэкхем, Идрис Эльба.
М. АлейниковПонятно. Корыто уже настолько разбито что даже танцы с бубном все хорошо прекрасная маркиза не прокатывают.
DanilonНу а что тут скажешь ?! Полный ... тупик близко.
jeryakobиранские баллистические тоже не сахар. просто какие у кого друзья, тем и помогают
ball-n-wallАмерика - паразит, тянущий все соки из планеты...