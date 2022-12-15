Алена Водонаева признала русских мужчин некрасивыми

Блогер Алена Водонаева высказалась по поводу внешности мужчин, она считает русских не самыми красивыми.

Водонаева ответила на вопрос подписчика в соцсети на тему мужской красоты. Ее спросили, согласна ли она с трендом, что «русские мужики не очень, а турки и европецы все красавцы».

«Очевидно, что турки и итальянцы, например, реально красивые люди. Лично я люблю скандинавов по типажу, но у меня же есть глаза. Есть ли среди русских красивые? Есть! С этим нельзя поспорить. Но если сравнивать глобально — все очевидно», — ответила Водонаева в соцсети.

Ранее Центр косметической и пластической хирургии в Лондоне провел исследование и составил список самых красивых мужчин среди знаменитостей. Основным критерием отбора стало «золотое сечение» — особое, близкое к идеалу соотношение пропорций лица.

Среди самых красивых мужчин оказались Роберт Паттинсон, Генри Кавилл, Брэдли Купер, Брэд Питт, Джордж Клуни, Хью Джекман, Дэвид Бэкхем, Идрис Эльба.