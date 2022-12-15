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Алена Водонаева признала русских мужчин некрасивыми

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети

Блогер Алена Водонаева высказалась по поводу внешности мужчин, она считает русских не самыми красивыми.

Водонаева ответила на вопрос подписчика в соцсети на тему мужской красоты. Ее спросили, согласна ли она с трендом, что «русские мужики не очень, а турки и европецы все красавцы».

«Очевидно, что турки и итальянцы, например, реально красивые люди. Лично я люблю скандинавов по типажу, но у меня же есть глаза. Есть ли среди русских красивые? Есть! С этим нельзя поспорить. Но если сравнивать глобально — все очевидно», — ответила Водонаева в соцсети.

Ранее Центр косметической и пластической хирургии в Лондоне провел исследование и составил список самых красивых мужчин среди знаменитостей. Основным критерием отбора стало «золотое сечение» — особое, близкое к идеалу соотношение пропорций лица.

Среди самых красивых мужчин оказались Роберт Паттинсон, Генри Кавилл, Брэдли Купер, Брэд Питт, Джордж Клуни, Хью Джекман, Дэвид Бэкхем, Идрис Эльба.

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М. Алейников

Понятно. Корыто уже настолько разбито что даже танцы с бубном все хорошо прекрасная маркиза не прокатывают.

Danilon

Ну а что тут скажешь ?! Полный ... тупик близко.

jeryakob

иранские баллистические тоже не сахар. просто какие у кого друзья, тем и помогают

ball-n-wall

Америка - паразит, тянущий все соки из планеты...