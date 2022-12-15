Назван самый востребованный язык программирования

Сервис DevJobsScanner проанализировал более 12 миллионов вакансий разработчиков с октября 2021 года по ноябрь 2022-го, определив восемь самых востребованных языков программирования.

Согласно опубликованным на сайте компании результатам, самым востребованным языком программирования был определен JavaScript/TypeScript. Более 800 тысяч вакансий содержат требования к владению этим языком.

На втором месте Python — 515 тысяч вакансий, а на третьем Java — 443 тысячи. В топ-10 вошли такие известные языки программирования, как C#, PHP, C/C++, Ruby, Go, SQL, Scala. Всего в списке более 200 наименований.

При этом ряд популярных у программистов языков в топ-10 не попали. Например, Kotlin оказался на 11-м месте, Dart — на 12-м, а Swift и Objective-C — на 15-м и 25-м соответственно.