Xiaomi доказала, что зубная паста не исправляет царапины экрана

Xiaomi опубликовала короткий ролик на YouTube-канале с развенчанием мифа о возможности заполировать царапины экрана зубной пастой. Эксперимент показал, что средства гигиены бесполезны при восстановлении повреждений дисплея.

В ролике Xiaomi Academy специалист нанес зубную пасту на исцарапанный экран смартфона, распределил ее по поверхности и аккуратно удалил фланелевой тряпочкой, как и предписывает большинство подобных лайфхаков. После сравнили результаты.

Фото: © Xioami

Зубная паста никак не изменила ситуацию с экраном и не повлияла на царапины. Специалист отметил, что она неспособна на это изначально, а некоторые типы содержат абразивные материалы и их использование может повредить экран еще сильнее.