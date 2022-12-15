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Xiaomi доказала, что зубная паста не исправляет царапины экрана

Источник:
Sibnet.ru
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Тюбик зубной пасты
Фото: © ?? ? / Unsplash License

Xiaomi опубликовала короткий ролик на YouTube-канале с развенчанием мифа о возможности заполировать царапины экрана зубной пастой. Эксперимент показал, что средства гигиены бесполезны при восстановлении повреждений дисплея.

В ролике Xiaomi Academy специалист нанес зубную пасту на исцарапанный экран смартфона, распределил ее по поверхности и аккуратно удалил фланелевой тряпочкой, как и предписывает большинство подобных лайфхаков. После сравнили результаты.

Фото: © Xioami

Зубная паста никак не изменила ситуацию с экраном и не повлияла на царапины. Специалист отметил, что она неспособна на это изначально, а некоторые типы содержат абразивные материалы и их использование может повредить экран еще сильнее.

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Топ комментариев

М. Алейников

Понятно. Корыто уже настолько разбито что даже танцы с бубном все хорошо прекрасная маркиза не прокатывают.

Danilon

Ну а что тут скажешь ?! Полный ... тупик близко.

jeryakob

иранские баллистические тоже не сахар. просто какие у кого друзья, тем и помогают

ball-n-wall

Америка - паразит, тянущий все соки из планеты...