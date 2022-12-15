Кораблю «Союз МС-22» грозит перегрев из-за аварии

Оборудование пристыковавшегося к Международной космической станции корабля «Союз МС-22» может перегреться и выйти из строя из-за аварии в системе терморегулирования.

«Ситуация очень серьезная — авария произошла в системе терморегулирования корабля, которая поддерживает правильную температуру и влажность», — сказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В результате приборы корабля могут выйти из строя — он будет перегреваться на Солнце и замерзать в тени Земли. Сейчас специалисты «Роскосмоса» ищут способы обеспечить приемлемый тепловой режим работы приборов на корабле.

Одним из вариантов может стать досрочный запуск космического корабля «Союз МС-23», намеченный на 16 марта 2023 года. В этом случае «Союз МС-22» будет сведен с орбиты раньше срока.