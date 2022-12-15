Немцы приехали на зимовку в Калининградскую область

Жители Германии стали приезжать в Калининградскую область, чтобы переждать зиму в российском регионе из-за высоких цен на коммунальные услуги. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

«Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. С конкретным немцем был разговор. Мы спрашиваем: а вы что тут делаете. А он говорит: а мы к вам перезимовать», — сказал Алиханов в интервью РИА Новости.

Глава региона уточнил, что аренда квартиры и оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде примерно равна месячным платежам за ЖКХ в Дюссельдорфе. В этой ситуации калининградцы могут заработать на жителях Германии, отметил Алиханов.

Ранее стало известно, что в январе 2023 года жителям Германии в очередной раз повысят коммунальные тарифы. Например, в Кельне стоимость электроэнергии взлетит почти на треть — в первую очередь, из-за дорогого газа.