Аксенов пообещал отнять у Зеленского квартиру в Крыму

Крымские власти национализируют квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Зеленский владеет квартирой в Ливадии в Крыму. «Из принципа именно у него заберем и кому-то подарим», — сказал Аксенов в интервью ТАСС.
Депутаты Госсовета Крыма 18 октября на заочном голосовании приняли закон о возможности признания собственностью республики имущества недружественных иностранных государств и их граждан.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью, в их числе АО «Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия"», судостроительный завод «Залив», имущество ООО «Руслайн ко».
«Национализированные предприятия работают в штатном режиме, сокращений работников не планируется», — отметил Аксенов.
MuCbEДа просто добить оставшиеся 40% энергосистемы и пусть провода по всей линии фронта тянут чтоб пытаться...
mosquito__2010Украину скоро из трендов планеты выпилят, они за твиттер переживают. Идиоты.
DanilonНу а что тут скажешь ?! Полный ... тупик близко.
М. АлейниковПонятно. Корыто уже настолько разбито что даже танцы с бубном все хорошо прекрасная маркиза не прокатывают.