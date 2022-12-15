Аксенов пообещал отнять у Зеленского квартиру в Крыму

Крымские власти национализируют квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Зеленский владеет квартирой в Ливадии в Крыму. «Из принципа именно у него заберем и кому-то подарим», — сказал Аксенов в интервью ТАСС.

Депутаты Госсовета Крыма 18 октября на заочном голосовании приняли закон о возможности признания собственностью республики имущества недружественных иностранных государств и их граждан.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью, в их числе АО «Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия"», судостроительный завод «Залив», имущество ООО «Руслайн ко».

«Национализированные предприятия работают в штатном режиме, сокращений работников не планируется», — отметил Аксенов.