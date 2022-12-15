НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Аксенов пообещал отнять у Зеленского квартиру в Крыму

Источник:
ТАСС
362 1
Фото: © пресс-служба правительства Крыма

Крымские власти национализируют квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Зеленский владеет квартирой в Ливадии в Крыму. «Из принципа именно у него заберем и кому-то подарим», — сказал Аксенов в интервью ТАСС.

Депутаты Госсовета Крыма 18 октября на заочном голосовании приняли закон о возможности признания собственностью республики имущества недружественных иностранных государств и их граждан.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью, в их числе АО «Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия"», судостроительный завод «Залив», имущество ООО «Руслайн ко».

«Национализированные предприятия работают в штатном режиме, сокращений работников не планируется», — отметил Аксенов.

Еще по теме
Экс‑глава ЦРУ раскрыл причину участия США в конфликте на Украине
Сейм Польши назвал Россию поддерживающей терроризм страной
Россия предупредила о последствиях передачи Patriot Украине
Идея о трибунале по Украине не нашла единой поддержки в ЕС
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Определены финалисты шоу «Звезды в Африке 3»
Финал «Битвы экстрасенсов» оказался под угрозой срыва
Назван лучший смартфон 2022 года
Абхазия увидела попытки открыть второй фронт против России
Обсуждение (1)
Картина дня
Аксенов пообещал отнять у Зеленского квартиру в Крыму
Немцы приехали на зимовку в Калининградскую область
Курс евро впервые с 30 мая превысил 69 рублей
МРОТ подрастет меньше чем на тысячу рублей
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

MuCbE

Да просто добить оставшиеся 40% энергосистемы и пусть провода по всей линии фронта тянут чтоб пытаться...

mosquito__2010

Украину скоро из трендов планеты выпилят, они за твиттер переживают. Идиоты.

Danilon

Ну а что тут скажешь ?! Полный ... тупик близко.

М. Алейников

Понятно. Корыто уже настолько разбито что даже танцы с бубном все хорошо прекрасная маркиза не прокатывают.