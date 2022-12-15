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Минцифры раскритиковало запрет удаленной работы уехавшим айтишникам

Источник:
Sibnet.ru
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Редактор кода на ноутбуке
Фото: © Mohammad Rahmani / Unsplash License

Минцифры высказалось против запрета на удаленку для IT-специалистов, покинувших Россию. Законопроект об ограничении удаленной работы из-за рубежа планируется внести на рассмотрение в Госдуму.

«Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности. Наша задача — использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов», — сообщается в телеграм-канале Минцифры.

Формат работы сотрудников, по мнению Минцифры, должен определяться IT-организациями самостоятельно, с учетом возможных рисков. Важно привлечь большое количество талантливых кадров вне зависимости от их местоположения.

При этом Минцифры против удаленного трудоустройства сотрудников, занятых в разработке государственных информационных систем, и предлагает закреплять это правило в госконтрактах.

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Топ комментариев

MuCbE

Да просто добить оставшиеся 40% энергосистемы и пусть провода по всей линии фронта тянут чтоб пытаться...

mosquito__2010

Украину скоро из трендов планеты выпилят, они за твиттер переживают. Идиоты.

Danilon

Ну а что тут скажешь ?! Полный ... тупик близко.

М. Алейников

Понятно. Корыто уже настолько разбито что даже танцы с бубном все хорошо прекрасная маркиза не прокатывают.