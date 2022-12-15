Минцифры раскритиковало запрет удаленной работы уехавшим айтишникам

Минцифры высказалось против запрета на удаленку для IT-специалистов, покинувших Россию. Законопроект об ограничении удаленной работы из-за рубежа планируется внести на рассмотрение в Госдуму.

«Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности. Наша задача — использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов», — сообщается в телеграм-канале Минцифры.

Формат работы сотрудников, по мнению Минцифры, должен определяться IT-организациями самостоятельно, с учетом возможных рисков. Важно привлечь большое количество талантливых кадров вне зависимости от их местоположения.

При этом Минцифры против удаленного трудоустройства сотрудников, занятых в разработке государственных информационных систем, и предлагает закреплять это правило в госконтрактах.