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Курс евро впервые с 30 мая превысил 69 рублей

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

Курс евро на Московской бирже превысил 69 рублей — это рекордный показатель 30 мая 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара также растет. По состоянию на 8.10 мск он торговался по курсу 64,88 рубля. Прибавил и юань: он находится на уровне 9,25 рубля.

Эксперты считают, что на ослабление рубля оказали влияние новые санкции: потолок цен на нефть из России и эмбарго на российские энергоносители. «Мы наблюдаем, по сути, сжатие экспорта в режиме реального времени», — так ранее прокомментировал «Коммерсанту» ситуацию эксперт «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

По мнению аналитиков, до конца года рубль может ослабнуть до 70 рублей за доллар.

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Экономика #Деньги
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