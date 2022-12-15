Томские ученые создали материал, ускоряющий заживление тканей

Ученые Томского политехнического университета совместно с российскими и зарубежными коллегами разработали уникальный материал для быстрого восстановления поврежденных органов и тканей.
В восстановительной медицине широко применяются конструкции из полимерных материалов — скаффолды, которые повышают эффективность заживления сложных травм.
Они должны быть биосовместимыми и биоразлагаемыми и иметь механические свойства, близкие живым тканям. При этом важно, чтобы полимерный каркас имитировал структуру соединительной ткани, поддерживающей клетки.
По словам ученых, развитие технологии возможно за счет придания скаффолдам способности к электрической стимуляции клеток в месте заживления в результате пьезоэффекта. Это позволит значительно сократить сроки восстановления пациентов.
«В качестве нанонаполнителя скаффолдов мы применили восстановленный оксид графена, что позволило усилить пьезоэлектрические свойства. Других материалов с подобным набором свойств сегодня в мире нет», — рассказал РИА Новости научный сотрудник ТПУ Роман Чернозем.
Новые скаффолды позволяют лучше регулировать сцепление клеток с их поверхностью и стимулировать прорастание тканей во внутреннее пространство конструкции.
Следующая стадия исследования — тестирование разработанных материалов с использованием лабораторных животных.