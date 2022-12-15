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Первую в мире вакцину от аллергии на кошек разработали в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Вакцина от аллергии на кошек успешно прошла доклинические исследования и готова к клиническим испытаниям, сообщили в пресс-службе Сеченовского университета.

Над созданием препарата работали две команды — в Москве и в Вене. Это была сложная и долгая работа.

«Следующий этап – токсикологические и клинические испытания, к которым мы планируем приступить в 2023-2024 году, и последующая регистрация вакцины», — цитирует РИА Новости заведующий клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского Университета, академик РАН Александр Караулов.

Вакцина не имеет аналогов в мире. Она успешно прошла доклинические испытания, подчеркнули в университете. Препарат является безопасным и эффективным против всех кошачьих аллергенов, уточнили в пресс-службе.

Аллергии на кошек подвержены как минимум 30% взрослого населения всего мира, этот вид аллергии не только снижает уровень жизни, но и является жизнеугрожающим заболеванием, отметили в университете.

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