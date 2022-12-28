Зарубежные звезды, навсегда ушедшие в 2022 году

Зарубежные кинорежиссеры, актеры, великие музыканты и законодатели моды ушли из жизни в 2022 году. Мир лишился таких людей, как Нино Черрути, Гаспар Ульель, Айван Райтман.
Питер Богданович, 82 года
Американский кинорежиссер Питер Богданович умер 6 января в возрасте 82 года. Он скончался ночью в своем доме в Лос-Анджелесе от осложнений болезни Паркинсона.
Одной из первых сольных картин Богдановича стала работа «Последний киносеанс» 1971 года, которая была высоко оценена критиками. За нее режиссер получил две номинации на «Оскар» и одну — на «Золотой глобус». Он также принимал участие в работе над фильмом «Бумажная луна» и популярным сериалом «Клан Сопрано» от HBO.
Нино Черрути, 91 год
Итальянский бизнесмен и стилист Нино Черрути скончался 15 января. Черрути умер от осложнений после операции на бедре в возрасте 91 год.
Нино Черрути основал свой собственный дом высокой моды Cerruti в 1967 году в Париже. Бренд Cerruti создавал одежду для таких актеров, как Майкл Дуглас, Джек Николсон, Том Хэнкс, Брюс Уиллис, Шэрон Стоун, Джулия Робертс, Роберт Редфорд, Харрисон Форд, Аль Пачино и Жан Поль Бельмондо.
Гаспар Ульель, 37 лет
Французский актер Гаспар Ульель умер 19 января в результате несчастного случая на горнолыжном курорте Ла-Розьер в Савойе. Он столкнулся с другим лыжником на склоне и был эвакуирован в больницу без сознания, а затем скончался.
Гаспар Ульель сыграл главную роль в фильме «Сен-Лоран. Стиль — это я» и ранее сотрудничал с домом Chanel в качестве амбассадора. Среди других известных фильмов актера — «Ганнибал: Восхождение» и «Это всего лишь конец света».
Мит Лоуф, 74 года
Музыкант и актер Мит Лоуф скончался 20 января 2022 года в возрасте 74 лет. Жена музыканта и его друзья были с ним в последние 24 часа его жизни. Причиной смерти назвали коронавирус.
Лоуф был прежде всего известен по своим ролям в мюзикле «Шоу ужасов Рокки Хоррора» (Эдди) и в «Бойцовском клубе» (Роберт «Боб» Полсон). Помимо актерской карьеры он был также известен в музыкальной сфере, он прославился благодаря альбому Bat Out of Hell.
Айван Райтман, 75 лет
Создатель «Охотников за привидениями» режиссер Айван Райтман скончался 12 февраля в возрасте 75 лет в кругу своих близких. Он ушел из жизни по естественным причинам.
Помимо «Охотников за привидениями», Райтман известен такими фильмами как «Детсадовский полицейский» и «Зверинец». В 2021 году его сын Джейсон снял новую часть франшизы «Охотники» с подзаголовком «Наследники», которая растрогала старшего Райтмана до слез.
Вангелис, 79 лет
Греческий композитор и один из первых авторов и исполнителей электронной музыки Вангелис умер 17 мая в возрасте 79 лет. Он скончался в больнице от последствий коронавируса.
Вангелис известен работами для группы Aphrodite"s Child, где солировал Демис Руссос. Также он писал музыку к кинофильмам. За музыкальное сопровождение к картине «Огненные колесницы» 1981 года композитор получил «Оскара» и «Грэмми», а заглавный трек с альбома стал единственной работой композитора-грека во главе чартов в США.
Энди Флетчер, 60 лет
Один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер умер 26 мая в возрасте 60 лет. Он скончался от расслоения аорты.
Энди Флетчер основал группу Composition Of Sound вместе с Мартином Гором и Винсом Кларком в 1980 году. Позднее, с приходом Дэйва Гэхана, коллектив стал называться Depeche Mode. За время своего существования группа выпустила 14 студийных альбомов, последний из которых, Spirit, вышел в 2017 году.
Жан-Люк Годар, 91 год
Режиссер Жан-Люк Годар добровольно расстался с жизнью, прибегнув к законной в Швейцарии эвтаназии. При этом режиссер не был болен, а «просто был истощен». Он ушел из жизни 13 сентября.
Годар считается одним из самых радикальных режиссеров Франции в период с 1960 по 1970 годы. В этот период вышли такие его фильмы, как «На последнем дыхании» (1960 год), победивший на Берлинском кинофестивале за режиссуру «Уик-энд» (1967 год).
У режиссера множество наград — «Золотой медведь» (1965 год), «Золотой лев» (1982 и 1983 годы), «Почетный Оскар» (2011 год).