Зарубежные звезды, навсегда ушедшие в 2022 году

Зарубежные кинорежиссеры, актеры, великие музыканты и законодатели моды ушли из жизни в 2022 году. Мир лишился таких людей, как Нино Черрути, Гаспар Ульель, Айван Райтман.



Питер Богданович, 82 года

Американский кинорежиссер Питер Богданович умер 6 января в возрасте 82 года. Он скончался ночью в своем доме в Лос-Анджелесе от осложнений болезни Паркинсона.

Одной из первых сольных картин Богдановича стала работа «Последний киносеанс» 1971 года, которая была высоко оценена критиками. За нее режиссер получил две номинации на «Оскар» и одну — на «Золотой глобус». Он также принимал участие в работе над фильмом «Бумажная луна» и популярным сериалом «Клан Сопрано» от HBO.

Нино Черрути, 91 год

Итальянский бизнесмен и стилист Нино Черрути скончался 15 января. Черрути умер от осложнений после операции на бедре в возрасте 91 год.

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Нино Черрути основал свой собственный дом высокой моды Cerruti в 1967 году в Париже. Бренд Cerruti создавал одежду для таких актеров, как Майкл Дуглас, Джек Николсон, Том Хэнкс, Брюс Уиллис, Шэрон Стоун, Джулия Робертс, Роберт Редфорд, Харрисон Форд, Аль Пачино и Жан Поль Бельмондо.

Гаспар Ульель, 37 лет

Французский актер Гаспар Ульель умер 19 января в результате несчастного случая на горнолыжном курорте Ла-Розьер в Савойе. Он столкнулся с другим лыжником на склоне и был эвакуирован в больницу без сознания, а затем скончался.

Гаспар Ульель сыграл главную роль в фильме «Сен-Лоран. Стиль — это я» и ранее сотрудничал с домом Chanel в качестве амбассадора. Среди других известных фильмов актера — «Ганнибал: Восхождение» и «Это всего лишь конец света».

Мит Лоуф, 74 года

Музыкант и актер Мит Лоуф скончался 20 января 2022 года в возрасте 74 лет. Жена музыканта и его друзья были с ним в последние 24 часа его жизни. Причиной смерти назвали коронавирус.

Лоуф был прежде всего известен по своим ролям в мюзикле «Шоу ужасов Рокки Хоррора» (Эдди) и в «Бойцовском клубе» (Роберт «Боб» Полсон). Помимо актерской карьеры он был также известен в музыкальной сфере, он прославился благодаря альбому Bat Out of Hell.

Айван Райтман, 75 лет

Создатель «Охотников за привидениями» режиссер Айван Райтман скончался 12 февраля в возрасте 75 лет в кругу своих близких. Он ушел из жизни по естественным причинам.

Помимо «Охотников за привидениями», Райтман известен такими фильмами как «Детсадовский полицейский» и «Зверинец». В 2021 году его сын Джейсон снял новую часть франшизы «Охотники» с подзаголовком «Наследники», которая растрогала старшего Райтмана до слез.

Вангелис, 79 лет

Греческий композитор и один из первых авторов и исполнителей электронной музыки Вангелис умер 17 мая в возрасте 79 лет. Он скончался в больнице от последствий коронавируса.

Вангелис известен работами для группы Aphrodite"s Child, где солировал Демис Руссос. Также он писал музыку к кинофильмам. За музыкальное сопровождение к картине «Огненные колесницы» 1981 года композитор получил «Оскара» и «Грэмми», а заглавный трек с альбома стал единственной работой композитора-грека во главе чартов в США.

Энди Флетчер, 60 лет

Один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер умер 26 мая в возрасте 60 лет. Он скончался от расслоения аорты.

Энди Флетчер основал группу Composition Of Sound вместе с Мартином Гором и Винсом Кларком в 1980 году. Позднее, с приходом Дэйва Гэхана, коллектив стал называться Depeche Mode. За время своего существования группа выпустила 14 студийных альбомов, последний из которых, Spirit, вышел в 2017 году.

Жан-Люк Годар, 91 год

Режиссер Жан-Люк Годар добровольно расстался с жизнью, прибегнув к законной в Швейцарии эвтаназии. При этом режиссер не был болен, а «просто был истощен». Он ушел из жизни 13 сентября.

Годар считается одним из самых радикальных режиссеров Франции в период с 1960 по 1970 годы. В этот период вышли такие его фильмы, как «На последнем дыхании» (1960 год), победивший на Берлинском кинофестивале за режиссуру «Уик-энд» (1967 год).

У режиссера множество наград — «Золотой медведь» (1965 год), «Золотой лев» (1982 и 1983 годы), «Почетный Оскар» (2011 год).