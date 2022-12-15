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Apple Music уличили в подмене песен при синхронизации iTunes

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип Apple Music
Фото: © Brett Jordan / Unsplash License

Пользователь Reddit с ником evilerutis обнаружил, что Apple может удалять и заменять музыкальные файлы при синхронизации в iTunes. Из-за этого он лишился сотен песен без возможности восстановления.

Решив сохранить свою коллекцию песен десятилетней давности и рип-CD приобретенных законным путем evilerutis синхронизировал библиотеку iTunes, но по ее завершении обнаружил пропажу файлов и их подмену.

«После синхронизации библиотеки, чтобы иметь свои песни из iTunes на телефоне, я начал замечать, что некоторые из них больше не являются Explicit-версиями [версиями с нецензурной лексикой], а некоторые просто пропали из своих папок», — написал evilerutis.

Он отметил, что файлы утеряны навсегда, откатить изменения и восстановить прежнюю библиотеку не представляется возможным. Apple Music в целях экономии может не загружать файлы в облако, а «подтянуть» аналоги из собственной библиотеки, при этом стерев оригинальный файл.

Замененные композиции перестают быть собственностью пользователя и в случае сбоев или отказа от подписки становятся недоступны для прослушивания, несмотря на то, что были приобретены законным путем.

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Топ комментариев

Captain Nemo

А вот и холотролли нарисовались хрен сотрешь

ball-n-wall

Америка - паразит, тянущий все соки из планеты...

jeryakob

иранские баллистические тоже не сахар. просто какие у кого друзья, тем и помогают

Alhazred

Да, Киев для нас ценен как центр древнерусской культуры. А Вашингтон... Пусть на него мастурбируют англосаксы)))