НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Потепление придет в Западную Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
415 0
Фото: © Sibnet.ru

Морозы сменятся заметным потеплением в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях с понедельника, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге Западной Сибири температурный фон наконец-то возвращается к норме в понедельник после длительных аномальных холодов. В Омской области температура будет даже на 5-6 градусов выше нормы в начале следующей недели», — рассказал ТАСС Вильфанд.

Если в четверг там еще будут морозы до 27-30 градусов ночью, то в понедельник — уже до 10-15 градусов. Днем совсем комфортно - минус 3-6 градусов

По словам Вильфанда, в других регионах юга Западной Сибири потепление также будет заметным. В Новосибирской области в начале следующей недели температура ночью будет 12-18 градусов мороза, в Кемеровской области — 17-21 градусов мороза, в Томской области — 15-18 градусов мороза. Днем температурный фон в этих регионах будет в диапазоне минус 6-12.

Еще по теме
Морозы до 34 градусов пришли в Новосибирск
Морозы задержатся в Новосибирске и соседних городах
«Черное небо» задержалось в Новосибирске
Зоозащитники обнаружили 1,7 тысячи мертвых нерп в Дагестане
смотреть все
Жизнь #Гео #Новосибирск #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Определены финалисты шоу «Звезды в Африке 3»
Финал «Битвы экстрасенсов» оказался под угрозой срыва
Назван лучший смартфон 2022 года
Абхазия увидела попытки открыть второй фронт против России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
38
Россия приросла новым атомным городом
34
Победа Украины оказалась невыгодна США
34
Киев заявил о готовности к ударам по территории России
32
США «разрешили» Украине удары по территории России
31
Жители Киева приготовились к ядерному удару