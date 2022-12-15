Потепление придет в Западную Сибирь

Морозы сменятся заметным потеплением в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях с понедельника, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге Западной Сибири температурный фон наконец-то возвращается к норме в понедельник после длительных аномальных холодов. В Омской области температура будет даже на 5-6 градусов выше нормы в начале следующей недели», — рассказал ТАСС Вильфанд.

Если в четверг там еще будут морозы до 27-30 градусов ночью, то в понедельник — уже до 10-15 градусов. Днем совсем комфортно - минус 3-6 градусов

По словам Вильфанда, в других регионах юга Западной Сибири потепление также будет заметным. В Новосибирской области в начале следующей недели температура ночью будет 12-18 градусов мороза, в Кемеровской области — 17-21 градусов мороза, в Томской области — 15-18 градусов мороза. Днем температурный фон в этих регионах будет в диапазоне минус 6-12.