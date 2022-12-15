Крупнейшие российские ретейлеры исчерпали запасы одних из самых популярных в России чипсов американской марки Pringles.

Продукция под этим брендом уже закончилась у второго по обороту продавца товаров повседневного спроса — торговой сети «Магнит», сообщил РБК представитель ретейлера.

У сети «Лента» запасы этой продукции остались «минимальные», распродает последние остатки также и сеть «Верный». Сети планируют заменить их аналогами, в том числе российскими.



Производитель чипсов Pringles — американская компания Kellogg, которая специализируется на изготовлении сухих завтраков и снеков. В России она представлена брендами «Любятово», Extra, Dinosaurs и другие.

Представитель российского подразделения Kellogg (ООО «Келлогг Рус») подтвердил, что импортные поставки Pringles были приостановлены весной 2022 года правообладателем Kellogg Europe Trading Limited. Все запасы продукции на складах официального импортера этой продукции уже реализованы, уточнил собеседник РБК.