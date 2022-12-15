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«Железного человека» внесли в Национальный реестр фильмов США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Железный человек»

Библиотеки Конгресса США решила внести фильм «Железный человек» 2008 года с Робертом Дауни-младшим в Национальный реестр фильмов США.

Президент Marvel Studios Кевин Файги сказал, что рад попаданию «Железного человека» в Национальный реестр, так как именно с него началась популяризация кинематографической вселенной Marvel, сообщает издание Variety.

В Национальный реестр фильмов США ежегодно вносится до 25 фильмов, имеющих культурное, историческое или эстетическое значение и снятых, как минимум, за десять лет до внесения. На декабрь 2022-го года в реестре 850 фильмов.

Также в этом году в Национальный реестр попали: мультфильм Disney «Русалочка» 1989 года, хоррор «Кэрри» 1976 года и драма «Отверженная» 2011 года.

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