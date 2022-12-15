МРОТ подрастет меньше чем на тысячу рублей

Совет Федерации утвердил повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России до 16 242 рублей с 1 января 2023 года.

МРОТ вырастет на 6,3% — с 15 279 до 16 242 рублей. Это позволит увеличить зарплаты почти для 3,5 миллиона граждан.

По оценкам властей, МРОТ примерно на 4% превысит уровень прожиточного минимума. С 1 января он должен вырасти на 3,3% — с 13 919 до 14 375 рублей.

МРОТ устанавливает минимальную планку зарплаты, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Кроме того, показатель используют для расчета пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам.

С нового года МРОТ станет повышаться в ускоренном порядке: его величина будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения и превысит их на три процентных пункта.