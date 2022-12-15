Взрыв и пожар на территории завода «Ангарской нефтехимической компании» (АНХК) произошел в Ангарске, двое сотрудников погибли, двое пострадали, сообщил в телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Оборудование Байкальской геофизической службы РАН зафиксировало сейсмическое событие, которое по времени совпадает со взрывом. Его многие приняли за землетрясение.

«Сам пожар локализован. По информации МЧС, предварительная причина происшествия —загазованность систем технологической установки. Создана комиссия, которая будет заниматься выяснением обстоятельств возникновения пожара. Возбуждено уголовное дело», — написал Кобзев.

Кроме того, на место выезжали сотрудники Управления Роспотребнадзора по региону. Пробы воздуха уже переданы в лабораторию для оперативного изучения.