Экс‑глава ЦРУ раскрыл причину участия США в конфликте на Украине

США, участвуя в украинском конфликте, стремятся закрепить за собой позицию «ведущей сверхдержавы мира», заявил бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус.
Желание США занимать лидирующую позицию в мире особенно проявило себя в повестке украинского конфликта, приводит РИА Новости слова Петреуса, сказанные им в эфире Fox New.
«Поддержка Украины крайне важна, особенно после вывода наших войск из Афганистана, чтобы показать, что Штаты могут и будут главенствовать в мире и что у них есть желание это сделать», — объяснил бывший глава американской разведки.
По его словам, что США уже предоставили Украине «ошеломляющую сумму» в качестве поддержки — более 19 миллиардов долларов в эквиваленте вооружения и 13 миллиардов экономической поддержки за последний год.
MuCbEДа просто добить оставшиеся 40% энергосистемы и пусть провода по всей линии фронта тянут чтоб пытаться...
mosquito__2010Украину скоро из трендов планеты выпилят, они за твиттер переживают. Идиоты.
М. АлейниковПонятно. Корыто уже настолько разбито что даже танцы с бубном все хорошо прекрасная маркиза не прокатывают.
DanilonНу а что тут скажешь ?! Полный ... тупик близко.