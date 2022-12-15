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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Экс‑глава ЦРУ раскрыл причину участия США в конфликте на Украине

Источник:
РИА Новости
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Фото: Kuhlmann /MSC / CC BY 3.0 de

США, участвуя в украинском конфликте, стремятся закрепить за собой позицию «ведущей сверхдержавы мира», заявил бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус.

Желание США занимать лидирующую позицию в мире особенно проявило себя в повестке украинского конфликта, приводит РИА Новости слова Петреуса, сказанные им в эфире Fox New.

«Поддержка Украины крайне важна, особенно после вывода наших войск из Афганистана, чтобы показать, что Штаты могут и будут главенствовать в мире и что у них есть желание это сделать», — объяснил бывший глава американской разведки.

По его словам, что США уже предоставили Украине «ошеломляющую сумму» в качестве поддержки — более 19 миллиардов долларов в эквиваленте вооружения и 13 миллиардов экономической поддержки за последний год.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

MuCbE

Да просто добить оставшиеся 40% энергосистемы и пусть провода по всей линии фронта тянут чтоб пытаться...

mosquito__2010

Украину скоро из трендов планеты выпилят, они за твиттер переживают. Идиоты.

М. Алейников

Понятно. Корыто уже настолько разбито что даже танцы с бубном все хорошо прекрасная маркиза не прокатывают.

Danilon

Ну а что тут скажешь ?! Полный ... тупик близко.