Экс‑глава ЦРУ раскрыл причину участия США в конфликте на Украине

США, участвуя в украинском конфликте, стремятся закрепить за собой позицию «ведущей сверхдержавы мира», заявил бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус.

Желание США занимать лидирующую позицию в мире особенно проявило себя в повестке украинского конфликта, приводит РИА Новости слова Петреуса, сказанные им в эфире Fox New.

«Поддержка Украины крайне важна, особенно после вывода наших войск из Афганистана, чтобы показать, что Штаты могут и будут главенствовать в мире и что у них есть желание это сделать», — объяснил бывший глава американской разведки.

По его словам, что США уже предоставили Украине «ошеломляющую сумму» в качестве поддержки — более 19 миллиардов долларов в эквиваленте вооружения и 13 миллиардов экономической поддержки за последний год.