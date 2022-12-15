«Непослушник 2» выходит в кинотеатрах

Вторая часть фильма «Непослушник» выходит в прокат в четверг, 15 декабря, комедия претендует обогнать по кассовым сборам «Елки 9».

«Непослушник 2» продолжает историю православного блогера Димонстра. После приключений в первой части герой обзавелся семьей и продолжает снимать видео. В это время к отцу Анатолию на исповедь собирается криминальный авторитет. Но священнослужитель теряет память.

Димонстр берется за дело — ему нужно воссоздать самые яркие мгновения жизни отца Анатолия, а для этого придется создать целое шоу.

Прибыль от предварительной продажи билетов на «Непослушника 2» составила больше 1,6 миллиона рублей. Это немного больше, чем до старта заработали «Елки 9». Православная комедия претендует занять лидирующие позиции в прокате.

Также 15 декабря в прокат выходят французский детектив «Тайное убийство», японский хоррор «Проклятье: Разгадка» и российский документальный фильм «Камчатка: Необыкновенные истории на краю земли».