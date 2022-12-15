YouTube забанит токсичных комментаторов

YouTube изменил правила платформы — сервис будет удалять токсичные комментарии и при повторе блокировать аккаунт нарушителя на сутки. Ранее разработчики просто просили агрессивных пользователей соблюдать принципы сообщества выводя всплывающее сообщение.

YouTube начал идентифицировать и удалять комментарии, нарушающие правила сообщества. Пользователя оповестят о том, что его пост был стерт, но если он попробует написать его еще раз или продолжит токсичное поведение на страницах других роликов, то его заблокируют на 24 часа.

«Наша цель — защитить авторов от пользователей, пытающихся негативно повлиять на сообщество с помощью комментариев, а также обеспечить большую прозрачность для пользователей, которые, возможно, удалили комментарии из-за нарушений политики, и, мы надеемся, помочь им понять наши правила сообщества», — сообщается на странице поддержки Google.

YouTube регулярно получает жалобы на обилие токсичных комментариев, в первой половине 2022 года удалила более 1,1 млрд таких сообщений. Новая система пока работает только с англоязычными постами, но в будущем распространится и на другие языки.