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YouTube забанит токсичных комментаторов

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип YouTube на смартфоне
Фото: © Azamat E / Unsplash License

YouTube изменил правила платформы — сервис будет удалять токсичные комментарии и при повторе блокировать аккаунт нарушителя на сутки. Ранее разработчики просто просили агрессивных пользователей соблюдать принципы сообщества выводя всплывающее сообщение.

YouTube начал идентифицировать и удалять комментарии, нарушающие правила сообщества. Пользователя оповестят о том, что его пост был стерт, но если он попробует написать его еще раз или продолжит токсичное поведение на страницах других роликов, то его заблокируют на 24 часа.

«Наша цель — защитить авторов от пользователей, пытающихся негативно повлиять на сообщество с помощью комментариев, а также обеспечить большую прозрачность для пользователей, которые, возможно, удалили комментарии из-за нарушений политики, и, мы надеемся, помочь им понять наши правила сообщества», — сообщается на странице поддержки Google.

YouTube регулярно получает жалобы на обилие токсичных комментариев, в первой половине 2022 года удалила более 1,1 млрд таких сообщений. Новая система пока работает только с англоязычными постами, но в будущем распространится и на другие языки.

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Топ комментариев

MuCbE

Да просто добить оставшиеся 40% энергосистемы и пусть провода по всей линии фронта тянут чтоб пытаться...

mosquito__2010

Украину скоро из трендов планеты выпилят, они за твиттер переживают. Идиоты.

М. Алейников

Понятно. Корыто уже настолько разбито что даже танцы с бубном все хорошо прекрасная маркиза не прокатывают.

Danilon

Ну а что тут скажешь ?! Полный ... тупик близко.