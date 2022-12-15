Сейм Польши назвал Россию поддерживающей терроризм страной

Сейм Польши (нижняя палата парламента) приняла резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм. За принятие проголосовал 231 депутат, 226 парламентариев не приняли участия в голосовании.

«Сейм Республики Польша признает Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические методы», — приводит ТАСС текст документа.

В тексте резолюции утверждается, что Россия несет «прямую ответственность» за крушение самолета «Малайзийских авиалиний» (рейс MH17) в июле 2014 года и за авиакатастрофу польского правительственного лайнера под Смоленском в апреле 2010 года.

Принять резолюцию польским депутатам удалось только со второй попытки. На минувшей неделе голосование не состоялось из-за протеста оппозиции.

Резолюция Сейма — символическая, ни к чему не обязывающая форма парламентского выражения мнения. Она не является нормативным актом.

Москва неоднократно отрицала свою причастность к катастрофам самолета «Малайзийских авиалиний» и польского правительственного лайнера. Никаких доказательств этому нет.