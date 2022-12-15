НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Сейм Польши назвал Россию поддерживающей терроризм страной

Источник:
ТАСС
389 3
Фото: Krzysztof Białoskórski, Sejm RP / CC BY 2.0

Сейм Польши (нижняя палата парламента) приняла резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм. За принятие проголосовал 231 депутат, 226 парламентариев не приняли участия в голосовании.

«Сейм Республики Польша признает Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические методы», — приводит ТАСС текст документа.

В тексте резолюции утверждается, что Россия несет «прямую ответственность» за крушение самолета «Малайзийских авиалиний» (рейс MH17) в июле 2014 года и за авиакатастрофу польского правительственного лайнера под Смоленском в апреле 2010 года.

Принять резолюцию польским депутатам удалось только со второй попытки. На минувшей неделе голосование не состоялось из-за протеста оппозиции.

Резолюция Сейма — символическая, ни к чему не обязывающая форма парламентского выражения мнения. Она не является нормативным актом.

Москва неоднократно отрицала свою причастность к катастрофам самолета «Малайзийских авиалиний» и польского правительственного лайнера. Никаких доказательств этому нет.

Еще по теме
Экс‑глава ЦРУ раскрыл причину участия США в конфликте на Украине
Россия предупредила о последствиях передачи Patriot Украине
Идея о трибунале по Украине не нашла единой поддержки в ЕС
Киев разозлило исчезновение Украины из трендов Twitter
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Определены финалисты шоу «Звезды в Африке 3»
Финал «Битвы экстрасенсов» оказался под угрозой срыва
Абхазия увидела попытки открыть второй фронт против России
Назван лучший смартфон 2022 года
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
38
Россия приросла новым атомным городом
34
Победа Украины оказалась невыгодна США
34
Киев заявил о готовности к ударам по территории России
32
США «разрешили» Украине удары по территории России
31
Жители Киева приготовились к ядерному удару