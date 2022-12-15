Путин поставил прививку от гриппа

Президент России Владимир Путин сделал прививку от гриппа, об этом он сам сообщил главе Роспотребнадзора Анне Поповой в ходе правительственного совещания.

«Помните, я несколько дней назад спрашивал, нужно делать прививку или нет? Вы мне сказали: "Да, надо сделать". Вот докладываю: вчера сделал», — приводит РИА Новости слова Путина.

Он поручил продолжать вакцинацию населения от гриппа, поскольку зима в России длинная, а начало весны зачастую бывает холодным.

«В основном массовая вакцинация закончилась, все равно нужно внимательно следить за тем, что происходит, и своевременно реагировать», — отметил Путин.

Попова ранее заявила, что в этом году в Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, — А(H1N1). Именно он вызвал пандемию в 2009-2010 годах.