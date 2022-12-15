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Россия предупредила о последствиях передачи Patriot Украине

Источник:
ТАСС
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Фото: Hunini / CC BY-SA 4.0

Передача США Украине ракетных комплексов Patriot стала бы провокацией, которая может привести к непредсказуемым последствиям, говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне.

«В США развернута информационная кампания о якобы готовящейся отправке Киеву высокотехнологичных комплексов противовоздушной обороны», — говорится в заявлении посольства. «Если эти сведения подтвердятся, то мы станем свидетелями очередного провокационного шага администрации, который может привести к непредсказуемым последствиям», — заявили в посольстве.

В российской дипмиссии отметили, что «продолжение поставок только укрепит чувство безнаказанности режима Зеленского и подтолкнет его к новым преступлениям против мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей».

Соединенные Штаты все глубже втягиваются в конфликт, отметили в посольстве. «Все чаще обсуждается отправка в зону боевых действий американских военных специалистов. Вдобавок граждане США участвуют в противостоянии в качестве наемников», — сказано в заявлении.

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон завершает согласование планов по поставке Украине систем Patriot. О них может быть объявлено уже на этой неделе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что комплексы Patriot станут законной целью в случае их передачи Киеву.

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