Франция обыграла Марокко и вышла в финал ЧМ по футболу

Сборная Франции уверенно победила команду Марокко и сыграет в финале чемпионата мира по футболу в Катаре. Французы будут защищать титул чемпионов.

Матч завершился со счетом 2:0. Первый мяч уже на пятой минуте забил Тео Эрнандес, окончательный счет на 79-й установил Коло-Муани. Гол Эрнандеса стал самым быстрым для полуфиналов чемпионата мира с 1958 года.

У марокканцев было несколько неплохих шансов отыграться и один спорный момент, который мог закончиться пенальти в ворота Франции.

Сборная Франции дважды побеждала на чемпионатах мира — в 1998 и 2018 годах, один раз выиграла серебро (2006) и дважды — бронзу (1958, 1986). На прошлом чемпионате мира в России французы в финале обыграли хорватов.

Сборная Марокко стала первой африканской сборной, дошедшей до полуфинала чемпионата мира.

В финале 18 декабря соперником сборной Франции будет команда Аргентины. Марокканцы сыграют за бронзу с хорватами 17 декабря.