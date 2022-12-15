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Франция обыграла Марокко и вышла в финал ЧМ по футболу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация футбола Франции

Сборная Франции уверенно победила команду Марокко и сыграет в финале чемпионата мира по футболу в Катаре. Французы будут защищать титул чемпионов.

Матч завершился со счетом 2:0. Первый мяч уже на пятой минуте забил Тео Эрнандес, окончательный счет на 79-й установил Коло-Муани. Гол Эрнандеса стал самым быстрым для полуфиналов чемпионата мира с 1958 года.

У марокканцев было несколько неплохих шансов отыграться и один спорный момент, который мог закончиться пенальти в ворота Франции.

Сборная Франции дважды побеждала на чемпионатах мира — в 1998 и 2018 годах, один раз выиграла серебро (2006) и дважды — бронзу (1958, 1986). На прошлом чемпионате мира в России французы в финале обыграли хорватов.

Сборная Марокко стала первой африканской сборной, дошедшей до полуфинала чемпионата мира.

В финале 18 декабря соперником сборной Франции будет команда Аргентины. Марокканцы сыграют за бронзу с хорватами 17 декабря.

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Топ комментариев

MuCbE

Да просто добить оставшиеся 40% энергосистемы и пусть провода по всей линии фронта тянут чтоб пытаться...

mosquito__2010

Украину скоро из трендов планеты выпилят, они за твиттер переживают. Идиоты.

М. Алейников

Понятно. Корыто уже настолько разбито что даже танцы с бубном все хорошо прекрасная маркиза не прокатывают.

Danilon

Ну а что тут скажешь ?! Полный ... тупик близко.