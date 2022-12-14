TikTok протестирует горизонтальные видео

Соцсеть TikTok с короткими вертикальными видео приступила к тестированию нового формата роликов — теперь они могут выпускаться в горизонтальном режиме на манер видео YouTube.

Пользователи могут согласиться участвовать в программе тестирования нового режима. После подтверждения они увидят новую кнопку в интерфейсе при просмотре любых роликов, пишет издание TechCrunch.

Отмечается, что TikTok пытается конкурировать с YouTube, который сейчас активно развивает вертикальный формат коротких роликов под названием Shorts. Например, в TikTok уже увеличили максимальную продолжительность ролика до 10 минут.

По данным TechCrunch, некоторые популярные блогеры начали активно выпускать горизонтальные ролики. Они даже начали рекомендовать зрителям повернуть смартфон для удобного просмотра контента.