Жители Киева приготовились к ядерному удару

Жители Киева готовятся к возможному ядерному удару. Киевляне собирают «ядерные рюкзаки», обустраивают подвалы жилых домов и готовят портативные электрогенераторы, выяснили западных журналисты.

При этом отмечается, что военные эксперты оценивают риск ядерного удара как небольшой, а представители Пентагона заявили, что не видят доказательств того, что Россия готовится к его нанесению, пишет The Washington Post.

«Угроза, возможно, еще больше отступила после того, как Путин заявил российским журналистам в среду, что Россия не сошла с ума по вопросу о ядерном оружии и осознает серьезные последствия его применения», — говорится в статье.

Также издание подчеркивает, что в киевском метро есть сеть убежищ на случай ядерной угрозы, построенных еще при СССР, включая самую глубокую в мире станцию «Арсенальная» — она находится на глубине более 105 метров под землей.