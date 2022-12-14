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Главная елка страны отправилась в Кремль

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Главную елку страны отправили из подмосковного Волоколамска на Соборную площадь — в Кремль она прибудет в среду вечером.

Перевозка осуществляется на специальном новогоднем автопоезде, за рулем которого Дед Мороз. Дерево спилили в понедельник — елке 95 лет, ее высота — 27 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров.

«Обязательно сопровождают сотрудники ДПС, скорость там 50 километров, все в колонне сопровождения, без нарушений. Главное — доставить вовремя в целости, сохранности», — пояснил Дед Мороз.

Выбирать главный символ Нового года в России начали еще летом. Требовалась ель не менее 25 метров высотой и не старше 120 лет. Всего было изучено 62 кандидатуры.

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Жизнь #Город
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GammiPluh

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mosquito__2010

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