Идея о трибунале по Украине не нашла единой поддержки в ЕС

Идея Еврокомиссии о создании специализированного международного трибунала по Украине не нашла единой поддержки глав МИД стран ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Есть полемика о том, нужно ли нам что-то еще, помимо Международного уголовного суда, чтобы бороться с безнаказанностью на Украине. Я вместе с Еврокомиссией представил предложение министрам, и мы обсуждали его, правда без конкретного результата», — цитирует РИА Новости Борреля.

По его словам, создание альтернативной структуры возможно, но назвал процесс обсуждения этой инициативы «интересной дискуссией, которая не имела конкретного ответа».

Постпред Москвы при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов объяснил, что создание такого механизма требует санкции Совбеза ООН, а без этого предлагаемый ЕС «трибунал по Украине» невозможен.

МИД России назвал идею о создании международного суда по Украине «междусобойчиком» и заявил, что юрисдикции над Москвой у него не будет.