Главные сюрпризы на юбилее хоккейного клуба «Сибирь»

Новосибирскому хоккейному клубу «Сибирь» исполнилось 60 лет. Отметили это событие с размахом при поддержке партнера команды — букмекерской компании Winline. Мероприятие было наполнено сюрпризами.

Первыми сорвать овации болельщиков решились ветераны. «Белые» и «синие» доставили немало удовольствия зрителям, проведя по четыре результативных атаки в ворота противника.

Следующим сюрпризом для команды стало поздравление из космоса от Анны Кикиной, которая сейчас находится на МКС. «Желаю вам достигать космических результатов и уверенно следовать к Кубку Гагарина», — в первую очередь она обратилась к игрокам хоккейного клуба. Космонавт не забыла и про болельщиков. Им пожелала болеть за любимый клуб так громко, чтобы это было слышно даже в космосе.

Благодаря партнеру команды Winline зрителей удалось удивить минимум дважды. Во-первых, зрелищным лазерным шоу, где каждый сидящий на трибунах становился неотъемлемой частью представления. Во-вторых, эффектным выступлением Элджея — артист поздравил команду с юбилеем и исполнил свои хиты в именном джерси с символикой хоккейного клуба.

Еще один взрыв эмоций был от результата, с которым «Сибирь» разгромила «Северсталь» (Череповец). Счет 5:1 — прекрасный подарок от «злых снеговиков» всем, кто был причастен к этому мероприятию. Каждая шайба, заброшенная в ворота, вызывала дикий восторг на трибунах.

«Ради этого хочется выходить на лед, забивать и побеждать», — в один голос говорят хоккеисты.

Этот день точно стал одним из ярких в истории «Сибири». Яркое шоу, весомые призы и подарки, гордость за историю и конечно радость от победы в матче КХЛ — все это позволило любителям новосибирского хоккея засыпать в этот знаменательный день с улыбкой на лице!