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Каждый пятый новосибирец верит в судьбу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Больше 70% новосибирцев считают, что управляют своей жизнью, а каждый пятый горожанин считает себя фаталистом, сообщает результаты опроса сервис SuperJob.

Чем моложе респонденты, тем реже они говорят, что плывут по течению: если среди молодежи до 24 лет управляют своей жизнью 91%, то среди респондентов старше 45 — только 71%. Тех, кто считает, что сам кует счастье, среди женщин чуть больше, чем среди мужчин.

Уверенность в решающем влиянии своих действий на жизнь растет с увеличением уровня дохода: 79% среди опрошенных с доходом менее 30 тысяч рублей в месяц против 85% среди зарабатывающих свыше 80 тысяч рублей.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего убеждены, что управляют своей жизнью, работники, чья деятельность связана с высоким уровнем ответственности: воспитатели и медсестры, учителя и юристы.

Реже всего говорят о том, что сами определяют свою судьбу, курьеры, секретари и диспетчеры, среди них же больше и убежденных фаталистов, которые уверены, что абсолютно не управляют действительностью.

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