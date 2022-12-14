Каждый пятый новосибирец верит в судьбу

Больше 70% новосибирцев считают, что управляют своей жизнью, а каждый пятый горожанин считает себя фаталистом, сообщает результаты опроса сервис SuperJob.

Чем моложе респонденты, тем реже они говорят, что плывут по течению: если среди молодежи до 24 лет управляют своей жизнью 91%, то среди респондентов старше 45 — только 71%. Тех, кто считает, что сам кует счастье, среди женщин чуть больше, чем среди мужчин.

Уверенность в решающем влиянии своих действий на жизнь растет с увеличением уровня дохода: 79% среди опрошенных с доходом менее 30 тысяч рублей в месяц против 85% среди зарабатывающих свыше 80 тысяч рублей.



Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего убеждены, что управляют своей жизнью, работники, чья деятельность связана с высоким уровнем ответственности: воспитатели и медсестры, учителя и юристы.

Реже всего говорят о том, что сами определяют свою судьбу, курьеры, секретари и диспетчеры, среди них же больше и убежденных фаталистов, которые уверены, что абсолютно не управляют действительностью.