Декабрьский патч Windows 10 опять удалил браузер Edge

Выпуск Windows 10 KB5021233, распространяемый с 10 декабря, удаляет Microsoft Edge вместо его обновления. Неполадка была замечена еще в тестовых версиях, но так и не была исправлена.

На странице поддержки Microsoft сообщается, что Edge удаляется на устройствах, где Windows была установлена с помощью ISO-образов и не получила необходимых обновлений от 29 марта 2021 года. Прежде всего это касается пользовательских сборок.

«Эта проблема возникает только тогда, когда пользовательские автономные носители или ISO-образы создаются путем вставки этого обновления в образ без предварительной установки обновления стека автономного обслуживания (SSU), выпущенного 29 марта 2021 года или более поздней версии», — говорится в сообщении.

Чтобы избежать возникновения ошибки, рекомендовано предварительно установить SSU, выпущенный 29 марта 2021 года и уже после этого переходить к обновлению. Ошибка не будет повторяться при следующих апдейтах системы.

Некоторые пользователи с обновлением столкнулись с невозможностью работы с SQL-серверами, использующими подключение драйвер Microsoft ODBC SQL Server. Решение этой проблемы пока не найдено, систему необходимо откатить до выхода следующего обновления.