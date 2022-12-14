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Путин перенес послание Федеральному собранию на 2023 год

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента РФ

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ может состояться уже в 2023 году.

«Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году. <…> Я считаю, что в этом году его уже не будет», — сообщил ТАСС источник в российском парламенте.

По его словам, к посланию нужно «серьезно готовиться, а до конца года осталось слишком мало времени».

По Конституции, президент «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государств». Предыдущее послание было оглашено в апреле 2021 года, о сроках нового послания Кремль пока не говорил.

Накануне была опубликована информация о том, что послание Федеральному собранию пройдет 27 декабря. Песков ее опроверг.

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