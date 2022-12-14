Испытания многоразовой ступени «Крыло‑СВ» начали в Новосибирске

СибНИА имени С. А. Чаплыгина приступил к летным испытаниям возвращающейся ступени ракеты «Крыло-СВ» и планирует завершить их в 2023 году, сообщил директор института Владимир Барсук.
«Мы совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ) заняты работой "Крыло-СВ". Эта работа связана с проведением летных испытаний возвращающейся ступени ракеты-носителя в беспилотном режиме. Работа будет продолжаться в этом и следующем году и должна закончиться фактическим выполнением посадки демонстратора этой ступени в автоматическом режиме», — сказал Барсук в пресс-центре ТАСС.
Схема работы изделия предусматривает отделение первой ступени ракеты-носителя на высоте 59-66 километров и ее возвращение в район старта с посадкой на обычную взлетно-посадочную полосу.
В базовой конструкции возвращаемого блока будут применены поворотное прямоугольное крыло большого размаха и классическое хвостовое оперение.
Роскосмос сообщал, что прототип многоразовой крылатой ступени ракеты легкого класса «Крыло-СВ» будет создан в конце 2022 года.
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