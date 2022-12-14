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Модернизированный в Новосибирске Ан‑2 испытают при тушении лесов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Самолет ТВС-2МС с водосливным устройством испытают при тушении лесных пожаров в Сибири в 2023 году, сообщил журналистам директор СибНИА им. Чаплыгина Владимир Барсук.

ТВС-2МС — модификация самолета Ан-2 путем замены поршневого двигателя на турбовинтовой.  Две недели назад специалисты СибНИА  закончили летные испытания самолета ТВС-2МС в виде танкера для тушения лесных пожаров. 

«Мы изготовили новый бак для сброса воды емкостью 200 литров, он был установлен на самолет, провели сбросы. Пока все получилось удачно, и мы готовим порядка 4-5 комплектов для оснащения самолетов ТВС-2МС этими пожарными системами», – рассказал в ТАСС Барсук.

Преимуществом ТВС-2МС для тушения пожаров стала низкая скорость слива воды (70-80 километров в час). В этом случае вода не распыляется, и тушение происходит эффективнее.

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