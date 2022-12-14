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Роналду захотел остаться в сборной Португалии и сыграть на Евро‑2024

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Криштиану Роналду

Криштину Роналду хочет продолжить выступления за сборную Португалии и сыграть на Евро-2024, даже если главным тренером останется Фернанду Сантуш. С ним, по версии СМИ, у футболиста конфликт.

О том, что 37-летний форвард хочет принять участие в следующем чемпионате Европы, пишет Correio da Manha.

По информации издания, Роналду осознает, что находится не в лучшей игровой форме. Он объясняет это пропущенной предсезонной подготовкой и нерегулярной игрой в «Манчестер Юнайтед».

Роналду не был включен в стартовый состав матчей 1/8 финала со Швейцарией и 1/4 финала с Марокко. СМИ объясняли попадание на скамейку запасных конфликтом между футболистом и главным тренером.

Чемпионат Европы пройдет в 2024 году в Германии. Роналду будет 39 лет. Следующий ЧМ состоится в 2026 году в Канаде, Месксике и США. Форварду тогда исполнится 41 год. Ранее Роналду говорил, что хочет закончить карьеру в 40 лет.

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