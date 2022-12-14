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Летающий радар А‑50У модернизируют по итогам работы в СВО

Источник:
ТАСС
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Фото: Maxim Maksimov / CC BY-SA 3.0

Самолет дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У модернизируют по итогам его применения в специальной военной операции на Украине.

«Самолеты А-50У активно применяются для решения задач в рамках спецоперации. По итогам применения авиационных комплексов военное ведомство заказало их дальнейшую модернизацию», — сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Самолет А-50У — улучшенная версия А-50 производства концерна «Вега» и ТАНТК им. Г. М. Бериева. Он предназначен для обнаружения, сопровождения воздушных, крупных наземных и морских целей, наведения истребителей на воздушные цели и самолетов фронтовой авиации на наземные и морские цели.

В 2021 году Минобороны России получило семь самолетов А-50У.

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