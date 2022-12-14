Банки выступили против передачи в госбазу биометрии клиентов

Банки предложили восстановить безусловный контроль граждан за своими биометрическими данными — сканами лица, отпечатками пальцев, голосом, говориться в направленном в Госдуму письме Национального совета финансового рынка (НСФР).

Летом 2022 года Госдума приняла норму, согласно которой банки могут передавать информацию в Единую биометрическую систему (ЕБС) без предварительного согласия клиентов, лишь уведомив их. Норма вступает в силу с 1 марта 2023 года. В законопроекте, принятом в ноябре и регламентирующем деятельность ЕБС, эта норма тоже присутствует.

Такие действия подрывают доверие россиян к биометрии, приводят «Известия» мнение банков, изложенное в письме НСФР. Они также считают недопустимым снижение требований к качеству образцов, передаваемых в ЕБС. Фотографии в плохом разрешении, к примеру, приведут с снижению качества их распознавания.

Банки выступили против расширения перечня биометрических данных, которые необходимо передавать в ЕБС. Законопроект предусматривает передачу любых сведений: записи телефонных разговоров с клиентом или отпечатков вен ладони, используемых для доступа в банковскую ячейку, подчеркивается в письме.