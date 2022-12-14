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«Амедиатека» ввела ЛГБТ-цензуру

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Белый лотос»

Сервис «Амедиатека», который транслирует сериалы и фильмы HBO, отредактировал финальный эпизод сериала «Белый лотос» на предмет пропаганды ЛГБТ.

По данным издания «РБК Стиль», в русском переводе серии, вышедшей 13 декабря, персонажи не произносят слово «гей». Оно заменено на слово «мужчина».

Ранее из сериала исчезли некоторые сцены, где героини обсуждают однополый секс, а другое обсуждение нетрадиционного секса описали как «ну, они творили какую-то дичь».

Издание Wonderzine сообщило, что «Амедиатека» также удалила сцену гей-секса из пятой серии второго сезона «Белого лотоса». При этом эпизод важен для понимания сюжета.

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